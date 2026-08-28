Поликлиника пострадала во время атаки БПЛА в Павловском Посаде в Подмосковье

Беспилотник попал в продуктовый магазин в Павловском Посаде в Московской области, из-за взрывной волны пострадала находящаяся рядом поликлиника. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале .

«Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено. Важно, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме», — написал он.

По словам главы региона, временно остановили только работу физиотерапевтического кабинета. На место уже прибыли специалисты, началась уборка помещений и подготовка к восстановлению остекления. Поврежденные окна заменят в кратчайшие сроки.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО ликвидировали 39 беспилотников ВСУ над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00.