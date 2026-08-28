После атаки БПЛА в Ярославской области один человек погиб и 27 пострадали

В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб один человек, также 27 получили ранения. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Михаил Евраев.

«В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек», — заявил он.

По словам главы региона, всем пострадавшим, а также близким погибшего оказывают необходимую помощь и поддержку.

После атаки обломки попали на территорию промышленной инфраструктуры, жилой сектор и торговые объекты. Все возгорания оперативно потушили. Всего в регионе уничтожили 67 вражеских беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 512 украинских БПЛА над Россией. Дроны сбили в 16 областях, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.