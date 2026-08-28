ПВО за ночь уничтожила 512 украинских беспилотников в небе над Россией
Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 512 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской и Липецкой областями.
Также под удар попали Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области. Еще часть беспилотников ВСУ ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
В Севастополе во время ночной атаке пострадала местная жительница. В доме, где она проживает, началось возгорание, ударной волной выбило окна. Других жильцов эвакуировали.
В Подмосковье беспилотник попал в здание продуктового магазина. Взрывная волна повредила стоящую рядом поликлинику.