ПВО за ночь уничтожила 512 украинских беспилотников в небе над Россией

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 512 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны .

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской и Липецкой областями.

Также под удар попали Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области. Еще часть беспилотников ВСУ ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

В Севастополе во время ночной атаке пострадала местная жительница. В доме, где она проживает, началось возгорание, ударной волной выбило окна. Других жильцов эвакуировали.

В Подмосковье беспилотник попал в здание продуктового магазина. Взрывная волна повредила стоящую рядом поликлинику.