«Сеют хаос по всему фронту». В США рассказали о чудо-оружии российской армии

Российские планирующие авиабомбы с модулем управления «сеют хаос в рядах ВСУ», а Запад не знает, как бороться с этим чудо-оружием. Об этом заявил офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube .

«У них есть эти планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов. Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам», — заявил Дэвис.

Эксперт добавил, что украинская армия не сможет разработать подобное оружие как минимум в ближайшие годы. А даже если разработает, то Вооруженные силы России уничтожат украинские оборонные предприятия.

Ранее российские военные впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в Харьковской области. По данным проекта «Военная хроника», царь-бомбу скинули на пункт временного размещения украинских бойцов.