В Беловодах под Сумами украинские военные сдались в плен. Они отдали российским разведчикам незаряженные чешские винтовки CZ Bren-2. Оружие принадлежало 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВСУ, рассказал РИА «Новости» командир разведроты с позывным Галек.

Российские военные устроили засаду и захватили опорный пункт врага, продвинувшись вперед. С коптера им сообщили, что с тыла приближаются четыре противника.

«Группа принимает решение: рассаживается, занимает оборону, подпуская максимально близко противника. И противник не ожидал встретить там наших, соответственно, поднимают руки вверх (солдаты ВСУ — прим. ред.), они (российские бойцы — прим. ред.) их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? „Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2“. Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — рассказал Галек.

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Владимировка в Сумской области. Украинская армия лишилась до 275 боевиков и утратила контроль над трассой, которая вела от границы напрямую в Сумы.

Ранее штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Михаил Казанский рассказал, как девять военных ВСУ испугались и сдались в плен после закинутых в опорник мин.