Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Украинская армия потеряла до 275 боевиков, сообщили «Известия», а также четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Также военнослужащие с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации подразделений украинской армии и наемников в 152 районах.

Накануне стало известно, что российские войска освободили село Романовка в ДНР. В населенный пункт зашли подразделения Южной группировки войск. Российские военнослужащие выбили боевиков ВСУ за два-три дня.