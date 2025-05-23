Военный Казанский: 9 военных ВСУ сдались в плен после закинутых в опорник мин

Девять украинских военных в районе Новооленовки на Красноармейском направлении сдались в плен российским войскам, после того как к ним в опорник закинули две противотанковые мины. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал участник СВО, штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Михаил Казанский.

По его словам, руководство поручило взять опорный пункт ВСУ. Военные выдвинулись на исходные позиции противника диверсионной группой.

«Незаметно подобрались к опорному пункту. Я закинул две тээмки (противотанковая мина — прим. ред.), мы отбежали в безопасное место. Потом, после взрыва, зашли в полный пункт и очистили, взяли в плен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в опорнике было девять украинских военных, один из них получил ранения. Боевики испугались взрыва, поэтому без сопротивления сдались.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что бойцы его подразделения не берут в плен иностранных наемников. По его словам, «они не являются нашими братьями». Что касается украинцев — этих людей «как собак закидывают на передовую». Многие среди них не хотели воевать против России.