Российские артиллеристы в зоне проведения спецоперации уничтожили очередной командный пункт Вооруженных сил Украины. Они ударили по нему с помощью самоходной артиллерийской установки «Пион» с закрытых позиций, сообщило РИА «Новости» .

Группировка войск «Запад» вычислила местонахождение разрозненного командного пункта противника на одном из направлений. Удары нанес расчет САУ «Пион» калибра 203 миллиметра. Артиллеристы вели огонь с закрытых позиций осколочно-фугасными снарядами дальностью поражения до 30 километров.

Разведка подтвердила, что цель достигнута. Артиллеристы уничтожили украинский командный пункт вместе с личным составом.

На другом участке боевых действий военные сбросили фугасную авиационную бомбу на пункт дислокации нацбатальона «Азов»*. Подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что он находился в Харькове.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.