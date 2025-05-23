Самолет с 270 освобожденными из плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье

Борт с 270 освобожденными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На опубликованных кадрах бойцы выходили из самолета, у них в руках был развернутый флаг России. В Москве военнослужащих ждут лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

В пятницу, 23 мая, Россия и Украина передали друг другу по 270 военнослужащих и по 120 гражданских лиц в рамках первого этапа обмена по формуле «1000 на 1000».

Договоренности о самом крупном обмене пленными стороны достигли на переговорах в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что инициатива принадлежала России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после завершения обмена военнопленными российская сторона представит Украине проект документа об урегулировании.