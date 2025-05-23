Лавров рассказал, когда Россия передаст Украине проект урегулирования
Лавров: Россия представит Украине проект урегулирования после обмена пленными
После завершения обмена военнопленными российская сторона будет готова представить Украине проект документа об урегулировании. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — отметил он.
По словам Лаврова, сейчас Россия активно работает над проектом документа, где будут прописаны условия достижения договоренности об урегулировании с Украиной.
Стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» на переговорах в Стамбуле. Инициатором выступила российская сторона. Первая часть обмена состоялась в пятницу, 23 мая. В Россию вернулись 270 военных и 120 жителей Курской области.