Лавров рассказал, когда Россия передаст Украине проект урегулирования

После завершения обмена военнопленными российская сторона будет готова представить Украине проект документа об урегулировании. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров .

«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — отметил он.

По словам Лаврова, сейчас Россия активно работает над проектом документа, где будут прописаны условия достижения договоренности об урегулировании с Украиной.

Стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» на переговорах в Стамбуле. Инициатором выступила российская сторона. Первая часть обмена состоялась в пятницу, 23 мая. В Россию вернулись 270 военных и 120 жителей Курской области.