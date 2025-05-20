Захарова рассказала, кто предложил обмен пленными «1000 на 1000»

Инициатива об обмене с Украиной пленными в формате «1000 на 1000» на переговорах в Стамбуле принадлежит российской стороне. Об этом на брифинге по текущим вопросам внешней политики сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Я хотела бы подчеркнуть, это российская инициатива, которую предложили руководители российской делегации. Поэтому пусть никто ни с какой другой стороны не пытается себе в заслугу приписать, — отметила она.
Захарова напомнила, что достигнутый в ходе переговоров обмен пленными стал самым масштабным за три года. Стороны также договорились о подготовке предложений по будущему режиму прекращения огня.
На прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной. Встреча продолжалась около двух часов. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что стороны обсуждают перспективы прекращения огня.
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