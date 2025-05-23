Начался обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000»

Россия и Украина начали обмен по формуле «1000 на 1000». В рамках первого этапа стороны передали друг другу 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц», — указали в министерстве.

Обмен прошел на территории Белоруссии, где военные и гражданские получили медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время всех освобожденных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — добавили в пресс-службе.

Обмен списками подпадающих под обмен пленных по формуле «1000 на 1000» Россия и Украина провели в минувший четверг, 22 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что украинский перечень уже находится в России и сейчас идут работы по согласованию конкретных имен. Он добавил, что обе стороны рассчитывают провести обмен в оперативном режиме.

Договоренности о самом крупном обмене пленными российская и украинская делегация достигли на переговорах в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что инициатива принадлежала российской стороне.