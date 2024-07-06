Взрывы прогремел в Одессе во время воздушной тревоги

Мэр Одессы Труханов заявил о взрывах в городе во время воздушной тревоги\

Несколько взрывов прогремели в Одессе во время объявленной воздушной тревоги. О детонации сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале .

Из опубликованных им сообщений следует, что сирены включали в Одессе за субботу, 6 июля, четыре раза. Взрывы прогремели в двух случаях — в 10:52 и 11:36.

«Слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — призвал жителей города Труханов.

По мнению градоначальника, боеприпасы летели со стороны Крыма.

По данным издания «Думская», взрывы прогремели из-за работы систем противовоздушной обороны, которые перехватывали баллистические ракеты. В своем Telegram-канале редакция опубликовала фотографию со столбом дыма после второго взрыва.

На момент написания новости воздушную тревогу в Одессе отменили.

В минувший четверг, 4 июля, мощный взрыв прогремел в Черноморске Одесской области. По данным украинских СМИ, детонация произошла в городском порту во время работы сирен воздушной тревоги.