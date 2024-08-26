Салюты и концерты запретили в Саратовской области после атаки дронов

После атаки Вооруженных сил Украины в Саратове решили отказаться от салюта и выступлений популярных артистов на День города. Об этом заявил, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, его процитировала пресс-служба регионального правительства.

Праздничные мероприятия должны были пройти в первых числах сентября, он их отменили из соображений безопасности.

«Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступления звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Тем более после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте», — сказал глава региона.

Саратовская область подверглась атаке беспилотников рано утром 26 августа. В результате обстрела ВСУ пострадали четыре человека. Также региональный Минфин выплатит денежные компенсации жителям, у которых в результате атаки дронов повреждения получило жилье или автомобили.