При атаке БПЛА в Саратовской области пострадали четыре человека

Минздрав: после атаки БПЛА в Саратовской области пострадали четыре человека

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область пострадали четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

В ведомстве уточнили, что местную жительницу госпитализировали в тяжелом состоянии, трем другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что женщина пострадала в результате атаки БПЛА на жилой комплекс в Саратове. Повреждения получил многоэтажный дом на Предмостовой площади.

Ранее источник Telegram-канала Mash сообщил, что украинские военные нанесли удар по Саратовской области дронами «Бобер». Внешне они напоминают мини-самолеты, а дальность их полета составляет порядка 800 километров.

За ночь средства ПВО ВС России над территорией России уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.