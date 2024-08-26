Пострадавшим от атак беспилотников в Саратовской области выплатят компенсации

Губернатор Бусаргин: пострадавшие от БПЛА в Саратовской области получат выплаты

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил региональному Минфину выплатить денежные компенсации жителям, у которых в результате атаки беспилотников пострадало жилье или автомобили. Об этом сообщается в его Telegram-канале .

Предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение по пострадавшим автомобилям», — распорядился Бусаргин на совещании с зампредами и министрами правительства области.

Он отметил, что информацию о выплатах необходимо быстро донести до жителей.

Губернатор попросил глав районов держать ситуацию на контроле и вечером доложить о проделанной работе.

Ранее в Саратове и Энгелье были открыты оперативные штабы для оказания помощи пострадавшим жителям.

Саратовская область подверглась атаке беспилотников рано утром 26 августа. Момент удара по многоэтажке сняли на видео.