Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 34
Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 34. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Силы ПВО Минобороны отражали атаки в течение нескольких часов начиная с начала суток. По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
О пострадавших и разрушениях Собянин пока не сообщал.
Этой же ночью в 1:54 в Московской области объявили ракетную опасность. Отбой дали спустя полтора часа.
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