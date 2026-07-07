Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 34

Фото: РИА «Новости»

Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 34. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Силы ПВО Минобороны отражали атаки в течение нескольких часов начиная с начала суток. По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

О пострадавших и разрушениях Собянин пока не сообщал.

Этой же ночью в 1:54 в Московской области объявили ракетную опасность. Отбой дали спустя полтора часа.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте