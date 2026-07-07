Несколько беспилотников ВСУ сбили над Курском

В воздушном пространстве над Курском уничтожили несколько украинских БПЛА. Повреждения получили несколько жилых домов в разных районах города, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия. Информация уточняется», — отметил глава области.

На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром здание обследует комиссия по оценке ущерба, добавил Хинштейн.

Ранее глава региона сообщил, что силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших в сторону Курчатова — города-спутника Курской АЭС. Атака беспилотников не нарушила работу станции и не нанесла ущерба экологии, заявил Хинштейн. Один беспилотник попал в градирню строящегося второго энергоблока.