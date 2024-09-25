Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН с «протянутой рукой» и желанием втянуть страны Запада в конфликт против России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постпреда РФ при организации Василия Небензю.

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», — сказал дипломат.

До этого Небензя заявил, что украинская армия оказалась на грани разгрома, несмотря на помощь Запада, а Зеленский ради сохранения своей власти и «слепого подыгрывания» западным союзникам готов столкнуть мир «в пучину третьей мировой войны».

Ранее визит украинского лидера на военный завод в штате Пенсильвания разгневал конгрессмена Марджори Тейлор Грин, которая восприняла это посещение как разжигание войны. По ее словам, США должны поддерживать мир, а не эскалацию конфликта.