Конгрессвумен Грин выступила против визита Зеленского на завод боеприпасов в США

США должны договариваться о мире, а не заниматься разжиганием войны. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, прокомментировав видео с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в штате Пенсильвания. Об этом сообщило издание Newsweek .

«Я на 100% против этого, как и многие американцы», — заявила она.

На записи губернатор штата Джош Шапиро расписался на предназначенных для Киева артиллерийских снарядах в присутствии улыбающегося Зеленского.

До этого агентство Reuters сообщило, что Зеленский пока не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинского лидера в готовности развязать третью мировую войну ради сохранения власти.

В России уже назвали единственное условие для завершения спецоперации — это достижения российскими военными всех поставленных целей.