Небензя: ВСУ даже с западным оружием и наемниками оказались на грани разгрома

Украинская армия оказалась на грани разгрома, несмотря на значительные поставки западного вооружения, помощь наемников и инструкторов НАТО. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, написало РИА «Новости».

Российский дипломат отметил, что ВСУ не помогли ни обильные поставки вооружения, включая дальнобойные, ни передача Киеву западными странами развединформации и целей наведения, ни отправка наемников и инструкторов. Даже фактически прямое участие Запада в конфликте из желания нанести России стратегическое поражение, используя украинцев, оказалось бесполезно.

По словам постпреда РФ при ООН, украинская армия даже при таких исходных оказалась на грани полного разгрома.

По его словам, даже президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН с «протянутой рукой», надеясь убедить западных союзников отправить «умирать за Украину своих сыновей».

Небензя призвал Киев оценить реальное положение дел и перестать мечтать о нереалистичных планах победы в конфликте.

«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», — добавил дипломат.

Ранее Зеленский в ходе выступления на заседании Совбеза ООН отказался от переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.