Украина под руководством президента Владимира Зеленского готова столкнуть мир в пучину третьей мировой войны. Такое заявление в ходе заседания Совбеза ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя, сообщило РИА «Новости» .

«Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу <…> столкнуть мир в пучину третьей мировой войны», — сказал российский дипломат.

Он добавил, что на этом пути Зеленский готов «утопить всю страну в крови», а сбежавших за рубеж украинцев принести в жертву.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что ВСУ оказались на грани разгрома. По его словам, украинской армии не помогли ни поставки западного оружия, ни натовские инструкторы, ни наемники, ни снабжение Киева разведданными.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Запад в развязывании конфликта на Украине, добавив, что единственный способ его завершить — победа России.