С приграничных территорий Курской области эвакуировали около 3 тыс. человек

Граничащие с Украиной территории Курской области покинули около 3 тысяч человек, власти развернули для уехавших из приграничных сел жителей 21 пункт временного размещения. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала .

Белостоцкий добавил, что ВСУ не удалось продвинуться вглубь региона ни на один метр. Украинские силы, наоборот, начали отступать. ВС России наносят удары по технике и живой силе противника, подчеркнул он.

Ранее местные власти сообщили, что врачи в Курской области спасли всех раненных при атаке ВСУ. Во время работы в регионе 7 августа серьезные ранения получил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Состояние журналиста, по последним данным, остается стабильно тяжелым, рассказали медики. В ближайшее время военкора отправят на лечение в Москву.