С приграничных территорий Курской области эвакуировали около 3 тыс. человек

Фото: pxhere.com

Граничащие с Украиной территории Курской области покинули около 3 тысяч человек, власти развернули для уехавших из приграничных сел жителей 21 пункт временного размещения. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

Белостоцкий добавил, что ВСУ не удалось продвинуться вглубь региона ни на один метр. Украинские силы, наоборот, начали отступать. ВС России наносят удары по технике и живой силе противника, подчеркнул он.

Ранее местные власти сообщили, что врачи в Курской области спасли всех раненных при атаке ВСУ. Во время работы в регионе 7 августа серьезные ранения получил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Состояние журналиста, по последним данным, остается стабильно тяжелым, рассказали медики. В ближайшее время военкора отправят на лечение в Москву.

«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте