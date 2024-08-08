«Ранения серьезные». Борзенко сообщил, что Поддубного могут отправить в Москву на самолете

Военкора Евгения Поддубного могут отправить самолетом в Москву для дальнейшего лечения. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.ru.

«Ранения очень серьезные, к сожалению. Могут отправить самолетом в Москву», — рассказал он.

Военного корреспондента атаковали ВСУ с помощью FPV-дрона, когда он ехал на машине в Курской области. Сначала появились данные о его гибели, но потом эту информацию опровергли. Выяснилось, что публициста госпитализировали в одну из больниц Курска.

Как сообщил Telegram-канал «Вести», военкор в тяжелом состоянии — получил травму головы и ожоги. Врачи оказывают журналисту всю необходимую помощь.