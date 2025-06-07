Симоньян: Украина не забирает тела военных, не желая тратиться на компенсации

Киевский режим отказался забирать у России тела военнослужащих ВСУ, потому что не хочет тратиться на компенсации. Об этом в Telegram-канале сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Киевский режим отказался забирать тела военных, проводить обмен пленными. Матери и отцы не могут похоронить своих сыновей по-человечески, не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации», — написала она.

В субботу, 7 июня, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что власти Украины перенесли на неопределенный срок процедуру получения тел погибших военных, о которой стороны договорились в ходе переговоров в Стамбуле.

По его словам, контактная группа Минобороны к моменту получения сообщения уже находилась на месте, доставив рефрижераторы с телами.

Политолог Сергей Марков заявлял 360.ru, что получение более 6000 трупов грозит киевскому режиму бунтом.