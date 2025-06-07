Украина отменила прием тел погибших и обмен военнопленными в последний момент

Российская сторона передала на Украину первый список из 640 военнопленных, о чем договорились на второй встрече делегаций в Стамбуле. Но киевский режим внезапно перенес на неопределенный срок прием тел и процесс обмена. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский .

Он подчеркнул, что контактная группа Минобороны привезла в рефрижераторах более 1000 тел погибших украинских военных на место обмена. Но группа переговорщиков от киевского режима даже не прибыла на место, объявив о переносе приемки тел и обмена военнопленными на неопределенный срок.

«Причины называются разные и довольно странные», — отметил Мединский.

Помощник президента России призвал украинские власти соблюдать установленный график и выполнить все достигнутые договоренности.

«Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле», — объявил Мединский.

Он добавил, что российская делегация на месте и готова к работе. В том, что Россия всегда держит слово, могут убедиться все мировые СМИ.

О передаче 6000 тел погибших военных и обмене ранеными, тяжелобольными и молодыми военнопленными российская и украинская делегация договорились на втором раунде переговоров в Стамбуле, который прошел в минувший понедельник, 2 июня.