Минобороны показало колонну с первой партией тел военных ВСУ

Российская сторона в соответствии с договоренностями с Украиной приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих и обмену пленными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин уточнил, что обмену подлежат две категории — раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

«Колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих в настоящее время прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон с 1200 телами. Общая цифра составит более 6000 человек», — уточнил генерал-лейтенант.

По словам Зорина, Украина не подтвердила проведение обмена 7 июня и перенесла его на неопределенный срок. Кроме того, Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако киевский режим воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц.

Ранее стало известно, что Украина в последний момент отменила прием тел погибших и обмен военнопленными.