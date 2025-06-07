Украина не хочет забирать тела погибших: морги забиты, денег нет

На Украине внезапно перенесли сроки получения 6000 тел погибших солдат. Объяснений никаких: причины называют разные и довольно странные. Почему киевский режим вновь пытается сорвать достигнутые в Стамбуле договоренности — в материале 360.ru.

Почему Украина отказалась от тел Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что контактная группа Минобороны привезла в рефрижераторах более 1000 тел погибших украинских военных на место обмена. Представителей Украины в точке встречи не оказалось. Более того, приемку тел и обмен пленными в Киеве решили перенести на неопределенный срок. «Причины называются разные и довольно странные», — подчеркнул Мединский. Он призвал соблюдать установленный график и выполнить все достигнутые договоренности: шанс вернуться домой должны получить по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны, а тела 6000 бойцов ВСУ семьи наконец-то могли бы похоронить.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Чего боятся в Киеве Решение украинских властей о переносе получения 6000 тел погибших солдат связано с переполненностью моргов из-за огромных потерь, а также с нежеланием выплачивать деньги семьям военных. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Он подчеркнул, что украинские власти скрывают чудовищные потери от населения, опасаясь бунта.

На Украине не хватает места в моргах для военных — настолько чудовищные там потери. Признать этот факт, что мест не хватает, Зеленский не хочет, потому что это больше напугает население. Сергей Марков политолог

Он напомнил, что украинцы начали взрывать машины ТЦК и отбиваться от сотрудников, которые ловят мужчин на улицах. «Зеленский боится, что в результате может начаться бунт», — добавил Марков.

Фото: РИА «Новости»

Второй причиной собеседник 360.ru назвал отсутствие денег в бюджете Украины из-за коррупции. «Условно говоря, зачем отдавать эти деньги семьям погибших солдат, если можно их украсть? Думаю, так цинично рассуждают люди Зеленского. Тем более что они понимают: в любой момент все может измениться и им придется бежать. На новом месте понадобятся деньги», — пояснил политолог. По оценке Маркова, за 6000 погибших украинских военных власти страны должны заплатить семьям более двух миллиардов долларов. Сумма крупная, но предполагается, что выплаты родственникам будут идти в течение трех лет.