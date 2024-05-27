«Руки опускаются». Мобилизация нанесла экономический урон Украине

После вступления в силу ужесточенного закона о мобилизации на Украине практически не осталось мужчин. Города пустеют, работать некому. Страна столкнулась с огромными экономическими проблемами.

Владелица одного из магазинов мобильной связи в Запорожье рассказала, что на улицах не встретить даже прохожих, сообщило РИА «Новости».

«Нет настроения что-либо делать, поскольку видишь, что происходит, и у меня просто опускаются руки», — призналась она.

Журналистка Анна Ковальчук отметила, что большинство мужчин, которых могут призвать на службу, решили затаиться. Некоторые трудятся неофициально и снимают жилье поближе к работе, чтобы сократить перемещения до минимума. Часть предпринимателей разными способами пытается договориться о том, чтобы дать своим сотрудникам бронь от мобилизации.

«Что выиграло государство, кроме утраченных налогов с фонда оплаты труда, — загадка», — подчеркнула журналистка.

Новый закон нанес стране настоящий экономический урон. Одна из проблем — нехватка водителей. Многие дальнобойщики, уехав в другие страны в рейс, бросают машины и остаются там. Политолог Юрий Романенко предположил, что во всех сферах начнутся большие проблемы.

«Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы. Это касается не только перевозок, но и всех других секторов», — заявил он.

Ранее трое сбежавших украинских уклонистов рассказали, что у мобилизованных в ВСУ нет шанса выжить на поле боя. При этом полицейские и военкомы ловят людей прямо улицах, забирают у них документы и отправляют на фронт после очень короткой подготовки.

За неделю 67 украинских военных сдались в плен российской армии. Сами же украинские военные призвали своих сослуживцев не воевать, ведь это «ни к чему доброму не приведет».