«Ребят, не воюйте». Украинские пленные призвали солдат ВСУ сдаться
Взятые в плен украинские военные призвали солдат ВСУ сдаваться
Взятые в плен украинские военные призвали бойцов из Вооруженных сил Украины сдаться. Об этом сообщили «Известия».
По данным газеты, российские бойцы взяли штурмом одну из позиций ВСУ. Там штурмовики захватили двух пленных.
«Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», — сказал один из захваченных украинцев.
Пленные солдаты признались, что в детстве ходили в русскую школу. А один из них даже жил и работал в Москве. По их словам, русские и украинцы были и остаются братскими народами, которым не нужен конфликт.
«Ребята, не воюйте, это ни к чему доброму не приведет», — сказал второй пленный.
Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю 67 украинских военных сдались в плен российской армии. Украинский танкист Максим Лихачев перешел на российскую сторону на угнанном танке Т-64. Бронемашину военнослужащий использовал для того, чтобы безопасно добраться до российских позиций.