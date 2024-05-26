«Ребят, не воюйте». Украинские пленные призвали солдат ВСУ сдаться

Взятые в плен украинские военные призвали бойцов из Вооруженных сил Украины сдаться. Об этом сообщили «Известия» .

По данным газеты, российские бойцы взяли штурмом одну из позиций ВСУ. Там штурмовики захватили двух пленных.

«Ребята, мы сейчас сдались. Сдавайтесь и вы», — сказал один из захваченных украинцев.

Пленные солдаты признались, что в детстве ходили в русскую школу. А один из них даже жил и работал в Москве. По их словам, русские и украинцы были и остаются братскими народами, которым не нужен конфликт.

«Ребята, не воюйте, это ни к чему доброму не приведет», — сказал второй пленный.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю 67 украинских военных сдались в плен российской армии. Украинский танкист Максим Лихачев перешел на российскую сторону на угнанном танке Т-64. Бронемашину военнослужащий использовал для того, чтобы безопасно добраться до российских позиций.