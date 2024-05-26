Сбежавшие в Венгрию украинцы рассказали, что мобилизованные живут три часа

У украинцев, мобилизованных в ВСУ, нет шанса выжить на поле боя. Об этом заявили трое сбежавших с Украины уклонистов в интервью венгерскому интернет-изданию Tények .

Трое граждан Украины сбежали в Венгрию несколько месяцев назад. Теперь они в ужасе от того, что киевские власти могут потребовать их депортации, чтобы отправить на линию боевого соприкосновения.

«У мирных жителей практически нет шансов выжить на фронте. По статистике, они выживают в среднем три часа, поэтому их практически отправляют умирать», — рассказал один из собеседников издания.

Украинцы также рассказали о том, что полицейские и военкомы ловят людей прямо улицах, забирают у них документы и отправляют на фронт после очень короткой подготовки.

Ранее стало известно, что украинцы призывного возраста бросают свои машины на трассе Одесса — Рени, чтобы сбежать за границу.