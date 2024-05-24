Более 65 боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

Минобороны: за неделю в плен ВС России сдались 67 украинских солдат

В течение минувшей недели в плен российской армии сдались 67 украинских солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение недели 67 украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в период с 18 по 24 мая ВС России нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине, под огнем оказались в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» освободили село Старица в Харьковской области и продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ.

Западные СМИ сообщили в пятницу, что президент России Владимир Путин готов согласиться на заморозку конфликта с Украиной при сохранении нынешней расстановки сил в зоне СВО. Ранее Европарламент призвали провести мирную конференцию по украинскому кризису с участием России.