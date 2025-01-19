«Рука Божья вытянула». Военный священник рассказал о чудесах с бойцами после крещения

Православные верующие начали отмечать Крещение Господне 19 января, торжественное богослужение прошло и на Каховском направлении фронта. Военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергий поделился с РИА «Новости» историями о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения.

«Был случай: человек у меня крестился в прошлом году. И потом присылает мне смс, что горел в танке и успел спастись. И понял, что Господь, говорит, почувствовал, что вот рука Божья его вытянула с этого танка», — рассказал священник.

По его словам, спасшийся боец решил ему написать и поблагодарить за то, что его покрестили.

Еще один российский военный поместил маленькую икону в шлем. Во время обстрела, когда разрывались «кассеты», осколок прилетел ему прямо по каске, ударил и отлетел. На каске остался царапина от удара, а сам боец не пострадал.

Иерей Сергий добавил, что многие бойцы решают креститься уже в зоне боевых действий. Не всегда получается провести таинство крещения в блиндажном храме, поэтому некоторых мужчин крестили прямо в лесу.

По словам священника, люди приходят к решению осознанно, так как начинают смотреть на жизнь по-другому.

Ранее в Херсонской области российские десантники из группировки «Днепр» окунулись в крещенскую купель после праздничного богослужения в часовне.