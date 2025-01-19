Бойцы ВС РФ поучаствовали в крещенской службе в Херсонской области

Десантники ВС РФ из состава группировки войск «Днепр» поучаствовали в крещенском богослужении в часовне в Херсонской области. Военнослужащие окунулись в прорубь, сообщили «Известиям» в Минобороны.

Военные священники освятили воду после праздничного богослужения в часовне. Все желающие бойцы смогли окунуться в крещенскую купель.

«Радостно, что получается встретить этот праздник вместе со всеми, несмотря на ратные, трудные будни. И хотя бы немного отвлечься, вспомнить эти моменты, ведь этот праздник знаком каждому с детства», — сказал он.

Помощник командира гвардейского десантно-штурмового соединения по работе с верующими иерей Станислав рассказал, что для солдат было радостно встретить этот праздник вместе со всеми, несмотря на ратные будни. Он отметил, что такие моменты очень важны, ведь этот праздник каждый знает с детства.

На Красноармейском направлении бойцы инженерно-саперного батальона 90-й танковой дивизии группировки «Центр» построили в прифронтовой зоне купель для окунания. Мероприятие в Крещенский сочельник организовали для поддержания боевого духа российских военных в зоне спецоперации.