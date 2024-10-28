Рухнувший БПЛА повредил второе предприятие в Воронежской области

Второе предприятие Воронежской области пострадало во время атаки с воздуха. Украинский дрон спровоцировал пожар, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

По последней информации, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обезвредили в Воронежской области около 10 беспилотников. Гусев сообщил, что никто не пострадал. Однако из-за падения одного дрона разгорелся огонь.

«Повреждения зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте», — сказал глава региона.

На еще одном предприятии упавший беспилотник повредил хозяйственную постройку. Гусев сообщил, что оперативные службы уже прибыли к месту происшествия.

Под массированную атаку дронами попала и Брянская область. За день военные уничтожили несколько десятков беспилотников.