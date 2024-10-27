Над Брянской областью в течение часа обезвредили 15 БПЛА
Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянской областью 15 БПЛА, никто не пострадал
Украинские военные атаковали Брянскую область беспилотниками самолетного типа. Силы ПВО за час уничтожили 15 летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сказал он.
Эта атака стала, по меньшей мере, 12-й за день. В общей сложности 27 октября Богомаз сообщил об уничтожении 40 беспилотников. Кроме того, военные, пограничники и бойцы Росгвардии предотвратили попытку вооруженных людей прорвать границу в Климовском районе возле населенного пункта Манев.
В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 51 беспилотник над российскими регионами, из них 18 дронов — над Тамбовской областью и 16 — над Белгородской.