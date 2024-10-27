Над Брянской областью в течение часа обезвредили 15 БПЛА

«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сказал он.

Эта атака стала, по меньшей мере, 12-й за день. В общей сложности 27 октября Богомаз сообщил об уничтожении 40 беспилотников. Кроме того, военные, пограничники и бойцы Росгвардии предотвратили попытку вооруженных людей прорвать границу в Климовском районе возле населенного пункта Манев.

В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 51 беспилотник над российскими регионами, из них 18 дронов — над Тамбовской областью и 16 — над Белгородской.