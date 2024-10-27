Дрон ВСУ упал на здание промпредприятия в Воронежской области

Российские зенитчики перехватили несколько украинских беспилотников. Один из дронов упал на здание промышленного предприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурные силы ПВО и средства РЭБ в Воронежской области подавили несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

В результате падения одного дрона на промпредприятие повреждения получила пристройка к хозяйственному помещению. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Гусев отметил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

По данным Минобороны, во второй половине дня 27 октября российские военные обезвредили 26 украинских беспилотников над тремя приграничными регионами. Больше 20 дронов силы ПВО уничтожили над Брянской областью.