Военные сбили 26 украинских дрона над тремя регионами России

МО: силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской, Белгородской и Курской областях

Российские военные во второй половине дня 27 октября обезвредили 26 украинских беспилотников самолетного типа над тремя приграничными регионами. Об этом сообщило Минобороны .

«С 15:00 до 19:30 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

Больше всего беспилотников силы ПВО уничтожили над Брянской областью — 22. Еще три дрона военные засекли в Белгородской области, один — в Курской.

Брянская область подверглась, по меньшей мере, 12 атакам. Военные сбили около 40 беспилотников и предотвратили пересечение государственной границы в Климовском районе.

В зоне боевых действий украинские военные нацелили дроны-камикадзе на мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра. Погибли шесть человек.