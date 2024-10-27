Военные сбили 26 украинских дрона над тремя регионами России
МО: силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской, Белгородской и Курской областях
Российские военные во второй половине дня 27 октября обезвредили 26 украинских беспилотников самолетного типа над тремя приграничными регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«С 15:00 до 19:30 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.
Больше всего беспилотников силы ПВО уничтожили над Брянской областью — 22. Еще три дрона военные засекли в Белгородской области, один — в Курской.
Брянская область подверглась, по меньшей мере, 12 атакам. Военные сбили около 40 беспилотников и предотвратили пересечение государственной границы в Климовском районе.
В зоне боевых действий украинские военные нацелили дроны-камикадзе на мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра. Погибли шесть человек.