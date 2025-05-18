Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня

Москва готовит список требований для прекращения огня. Такое заявление в интервью CBS сделал госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Он объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», — сказал глава Госдепа.

Украина также готовит список условий для прекращения огня. Госсекретарь отметил, что переговоры в Стамбуле были «не пустой тратой времени».

«Например, тысячу заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно», — отметил Рубио.

В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Встреча длилась около двух часов. Помощник президента России Владимир Мединский, глава российской делегации, заявил о планах провести масштабный обмен пленными. По его словам, стороны обсуждают перспективы прекращения огня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Турция приложит все усилия, чтобы стороны продолжили диалог.