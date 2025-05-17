Лавров обсудил с Рубио итоги встречи дипломатов в Стамбуле

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим американским коллегой Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Темой обсуждения Лаврова и Рубио стали результаты встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Госсекретарь США приветствовал договоренности об обмене пленными и подготовку предложений по прекращению огня. Он также заявил о готовности Белого дома содействовать поискам урегулирования.

Лавров подтвердил намерение России продолжить совместную работу с США по этому направлению.

Ранее готовность способствовать мирному урегулированию ситуации на Украине выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, республика сделает все возможное, чтобы стороны конфликта продолжили диалог.