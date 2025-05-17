Почему Украина снова осталась ни с чем? Мировые СМИ назвали стамбульские переговоры победой Кремля

Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились. Стороны договорились об обмене по 1000 военнопленных, и, по мнению мировых СМИ, это единственный конкретный результат встречи. Особое внимание пресса уделила главе российской делегации Владимиру Мединскому и отсутствию на переговорах первых лиц России, а главное — отсутствию президента Владимира Путина. Квинтэссенция реакций зарубежных СМИ на итоги переговоров — в материале 360.ru.

Reuters: Россия выдвинула «неприемлемые» условия? Россия на переговорах выдвинула «неприемлемые» условия, по мнению украинской стороны. «Требования России „оторваны от реальности и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее“», — пожаловался Reuters источник в украинской делегации. В Великобритании заявили, что союзники Украины и США «тесно согласовывают» ответные меры. Украина и ее друзья обвиняют президента России в затягивании конфликта и говорят, что он якобы не всерьез хочет мира. После окончания переговоров сенаторы США призвали конгресс усилить давление на Россию. «Путин будет продолжать уклоняться от ответа и затягивать переговоры о прекращении огня до тех пор, пока его экономика не пострадает — пока он не окажется в финансовой изоляции», — передало агентство слова сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

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The Wall Street Journal: Путин водит Трампа за нос Авторы издания считают, что Путин продолжает дразнить США, свидетельством чему является «неявка российского лидера в Стамбул». Газета отметила, что Путин направил на переговоры «делегацию низкого уровня». «Российский лидер опять водит за нос президента Трампа. Он продолжает дразнить США», — считают в газете. Также в одной из публикаций авторы заявили, что переговоры о мире не продвинулись после того, как Россия «потребовала больше территорий».

CBS News: Путин не полетел в Стамбул, потому что там не было Трампа Трамп заявил, что его не удивил отказ Путина лететь в Турцию. Американский лидер отметил, что его российский коллега «не захотел ехать, потому что его там нет». «Мы с ним встретимся, и я думаю, что мы решим эту проблему или, может быть, не решим. По крайней мере, мы будем знать. А если мы не решим ее, это будет очень интересно», — передал телеканал слова Трампа.

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The New York Times: Россия и Украина далеки друг от друга в стремлении к миру Делегации России и Украины встретились в Стамбуле после нескольких дней «неразберихи и театральности», отметили в газете. Сторонам не удалось договориться о 30-дневном прекращении огня. «Обеим сторонам не удалось добиться временного прекращения огня, к которому стремился Киев, или встречи между их лидерами, что продемонстрировало, насколько далеки друг от друга враждующие стороны в стремлении к прекращению конфликта», — отметили в материале американского издания. Условия Москвы — прекращение огня и вывод ВСУ из четырех новых регионов РФ — усилили опасения, что Россия «ведет переговоры жестко». Издание назвало переговоры тактической победой Путина.

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Berliner Zeitung: конфликт на Украине зашел в тупик В материале издания военный историк Роланд Попп заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а Трамп теряет влияние. Россия «не впечатлилась» угрозами из Европы. «Вместо того, чтобы проявить дипломатическую инициативу, Германия, Франция, Великобритания и Польша делают ставку на дальнейшие поставки оружия. Учитывая создавшееся положение, насколько велики шансы на прекращение огня и прочный мир?» — задается вопросом издание. В другой публикации автор отметил, что он отметил, что переговоры в Стамбуле мало что дали. «Первые за многие годы публичные переговоры между Киевом и Москвой вызвали немало оптимизма у наблюдателей, но ни о каком сближении не может быть и речи. Первый раунд переговоров завершился менее чем через два часа — в конечном итоге это была не более чем демонстративная встреча», — написал автор. Турцию назвали не активным участником, а «тактически подготовленным хозяином с ограниченным влиянием».

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Включение в российскую группу начальника военной разведки ГРУ Игоря Костюкова и генерала Александра Зорина показывает, что тот, кто сядет за стол переговоров с этой делегацией, «будет вести переговоры на условиях, более близких к ультиматуму, чем к компромиссу». Россия ведет переговоры исключительно на собственных условиях, диктуя правила, подытожило издание.

Independent: переговоры могли не состояться Переговоры состоялись после двух напряженных дней, которые поставили под сомнение сам факт проведения встречи, указали в публикации. Мединский отметил, что Россия готова продолжить переговоры, а Киев обвинил Москву в выдвижении «неприемлемых требований», которые «не соответствуют действительности». «Как только переговоры должны были начаться, Киев обвинил Россию в „срыве“ мирных переговоров в Стамбуле, потребовав в последнюю минуту, чтобы представители Турции и США не участвовали», — отметило издание.

Фото: РИА «Новости»

The Guardian: переговоры стали символичной победой Путина В публикации британской газеты отметили, что прошедшие в Стамбуле переговоры «являются символичной победой Путина». Последние недели Зеленский «лавировал», пытаясь выставить себя в более выгодном свете перед Трампом. «Однако последние высказывания Трампа подчеркнули провал попыток Зеленского повлиять на ход мысли президента США», — отметили в газете.

Sky News: переговоры завершились, а пропасть осталась «Переговоры между Россией и Украиной — это небольшой шаг к миру, но „зияющая пропасть“ осталась», — так озаглавило издание аналитический материал по итогам переговоров. Тем не менее, издание посчитало переговоры в Стамбуле «шагом в верном направлении».

Telegraph: важно, чью сторону примет Трамп В британской газете сочли, что после переговоров России и Украины не уделили должного внимания очевидному вопросу: как на итоги встречи отреагирует Трамп, чью сторону примет американский президент. Европейские лидеры «хотели заставить поверить, что он на их стороне», однако при этом отказались комментировать последующие вопросы, указали в публикации.

Фото: РИА «Новости»

Bloomberg: уровень российской делегации объясняется провалами ВСУ на поле боя Агентство отметило, что переговоры прошли на фоне скептицизма США и Европы о перспективах мирного урегулирования. При этом авторы признали, что уровень российской делегации в Стамбуле можно объяснить уверенной позицией Вооруженных Сил РФ в зоне спецоперации. Российская армия удерживает устойчивый темп на поле боя, тогда как у ВСУ заканчивается вооружение и личный состав. Также в публикации агентства отметили, что слова Трампа о встрече с Путиным вызвало тревогу на Украине. «Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу», — написали в материале. В ходе такой встречи американский президент может пойти на любую уступку ради достижения сделки с Россией, предположили в публикации. Возможное прекращение поддержки Украины со стороны США уже стало вопросом времени.

Фото: РИА «Новости»

CNN: результат переговоров более позитивный, чем ожидалось По информации телеканала, условия России о выводе войск из новых регионов завело переговоры в тупик. «Когда переговоры зашли в тупик, мы предложили обмен, включающий три категории — детей, гражданских и военных. Украинская сторона вышла для согласования этого вопроса», — передал телеканал слова турецкого чиновника. Также телеканал указал на то, что российская делегация реже покидала зал заседаний для консультации, чем украинская. Источник CNN в Турции подчеркнул, что на этой встрече стороны избегали обвинительных формулировок.

Фото: РИА «Новости»

Зарубежные СМИ также обратили внимание на внешний вид членов делегаций. Они отметили, что российские переговорщики были в классических темных костюмах, тогда как их оппоненты — в традиционной для Украины военной форме с камуфляжным рисунком.