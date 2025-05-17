Эрдоган пообещал способствовать продолжению переговоров России и Украины

Турция приложит все усилия, чтобы Украина и Россия продолжили вести диалог. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание TRT Haber .

Он подчеркнул, что надеется добиться четкого результата от мирных переговоров. По его словам, Турция сделает все возможное, чтобы стороны конфликта поддерживали дипломатические каналы связи.

Российская и украинская делегация встретились в Стамбуле 16 мая. Дипломаты договорились представить детальные предложения по прекращению огня и провести крупнейший обмен военнопленными.

После переговоров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент Владимир Путин при определенных условиях согласится в встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.