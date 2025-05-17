Эрдоган пообещал способствовать продолжению переговоров России и Украины
Турция приложит все усилия, чтобы Украина и Россия продолжили вести диалог. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание TRT Haber.
Он подчеркнул, что надеется добиться четкого результата от мирных переговоров. По его словам, Турция сделает все возможное, чтобы стороны конфликта поддерживали дипломатические каналы связи.
Российская и украинская делегация встретились в Стамбуле 16 мая. Дипломаты договорились представить детальные предложения по прекращению огня и провести крупнейший обмен военнопленными.
После переговоров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент Владимир Путин при определенных условиях согласится в встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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