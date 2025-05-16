Рубио подтвердил позицию США по прекращению конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил на встрече с представителями Турции и Украины в Стамбуле, что Штаты сохраняют прежнюю позицию относительно необходимости прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя американского госдепартамента Тэмми Брюс.

«На совместной встрече в Стамбуле с украинскими и турецкими коллегами они „обсудили важность стремления к мирному окончанию… (конфликта на Украине — ред.)“ при этом Рубио „подтвердил позицию США, что кровопролитие должно быть прекращено“», — сказал он.

В Стамбуле 16 мая начались российско-украинские переговоры. В начале встречи вступительное слово сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он выразил уверенность, что мир возможен при конструктивном взаимодействии обеих сторон. Однако решение этого вопроса лежит на российской и украинской делегациях.

Прессу на встречу России и Украины не пустили. В переговорах принимают участие 20 человек.

Ранее Украина заявила о своей готовности к полному прекращению огня. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, отметил, что мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность «к конкретным действиям».