Рубио назвал новые условия завершения конфликта на Украине
Для завершения конфликта на Украине все стороны должны будут пойти на уступки. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступление которого после переговоров с российскими коллегами в Эр-Рияде транслировал американский телеканал CNBC.
«Работа по завершению конфликта на Украине потребует сложной и напряженной дипломатии длительное время. Завершение конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть приемлемыми», — сказал он.
Кроме того, после того, как украинский кризис будет урегулирован, по словам Рубио, западным странам придется снять санкции с России.
Переговоры между российскими и американскими представителями прошли во дворце Дирия, принадлежащем королевской семье Саудовской Аравии. Встреча продолжалась четыре с половиной часа.
После окончания переговоров, в СМИ появилась информация о том, что представители России и США предложили трехступенчатый мирный план для завершения украинского конфликта. Документ предполагает прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Позже глава российского МИД заявил, что не видел этих сообщений.