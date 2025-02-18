Западу придется снять санкции с России, если конфликт на Украине будет урегулирован. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Он добавил, что ограничительные меры стали следствием конфликта, поэтому задача США — положить ему конец.

«Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции», — отметил Рубио.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал нормальным, если иностранные бренды вернутся в страну. По его словам, конкуренция зарубежных производителей с местными была бы только на руку потребителям. Однако он добавил, что пока не видел официальных сообщений о планах компаний снова прийти в Россию.