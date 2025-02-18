Россия и США предложили трехступенчатый план для завершения конфликта на Украине

Fox News: Россия и США представили трехступенчатый мирный план по Украине

Представители России и США предложили трехступенчатый мирный план для завершения украинского конфликта. Документ предполагает прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения, сообщила в соцсети X репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

По ее словам, американская и российская стороны считают проведение президентских выборов на Украине одним из ключевых действий для завершения конфликта.

«Этот план включает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения», — объяснила Хайнрич.

Ранее делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры, посвященные украинскому кризису. Дипломаты обсудили ряд вопросов, а также решили продвигать двусторонние отношения.

Помощник российского президента Юрий Ушаков выразил мнение, что переговоры прошли неплохо. Он добавил, что встреча лидеров США и России вряд ли пройдет на следующей неделе.