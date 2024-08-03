Ростовскую область за ночь атаковали 55 дронов ВСУ

Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ за прошедшую ночь, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале .

«В результате атаки жертв и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Голубев добавил, что в местах падения беспилотников службы экстренного реагирования уже устраняют последствия.

До этого губернатор сообщил, что украинские боевики организовали массированную атаку БПЛА по региону. В Каменском и Морозовском районах были повреждены складские объекты.

Кроме того, в многоквартирный дом под Орлом врезались два украинских беспилотника, причем почти в одно и то же место с разницей в несколько мест. Квартиры на верхних этажах получили повреждения.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов пригрозил уничтожением Крымского моста в ближайшие месяцы, заявив, что украинская армия уже занимается подготовкой.