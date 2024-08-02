На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в ходе телемарафона, сообщило Ura.ru .

«Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Крымского моста —прим. ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», — отметил Буданов.

Он также добавил, что у ВСУ имеются шансы на разрушение моста в обозримом будущем.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в регионе подсчитают ущерб от терактов на мосту, причем с привлечением экспертов. Украинские боевики уже дважды атаковали транспортный переход — осенью 2022 года и 17 июля 2023 года.

В начале лета депутат Михаил Шеремет ответил на угрозы Буданова заблокировать полуостров, отметив, что этот план обречен на провал. Парламентарий напомнил, главе ГУР, что Крым пережил все виды блокад за последнее десятилетие, когда киевский режим пытался уничтожить крымчан, а также обеспечил себе достаточную военную мощь.