Российского военного наградят за сожжение украинской БМП

Российского военного, который ухитрился сжечь украинскую БМП под носом у ее экипажа в Курской области, представят к награде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

О произошедшем стало известно утром 16 августа. Украинская БМП заглохла на дороге. Боевики отошли в кусты. В этот момент к машине подъехал российский военный на легковушке, облил ее и поджег, после чего сумел скрыться.

Ранее британская газета The Sun опубликовала кадры с танком Challenger, который уничтожили российские военные во время боев в Курской области.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов накануне рассказал, что его подчиненные за день уничтожили в регионе пять украинских бронемашин, по два танка и бронетранспортера.

Недавно российский военный сумел сбить украинский дрон головой и остался при этом жив.