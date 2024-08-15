Российский солдат сбил головой дрон и выжил

Российский военный оригинальным образом уничтожил украинский дрон на поле боя — он ударил его головой. Видео в Telegram-канале показал военкор Александр Коц.

На кадрах можно увидеть, как ударный беспилотник подлетел к бойцу и завис над нам в районе головы. В ответ военнослужащий подпрыгнул и ударил его головой.

«Атакует дрон, а солдат бьет головой беспилотник выпадом вперед! Затем дым рассеивается, и боец уходит спокойно в лес! Как не поверить, что Бог на нашей стороне!» — написал Коц.

Судя по видео, военнослужащий сильно не пострадал благодаря защитной каске. Он уверенным шагом отошел в сторону от места битвы с техникой.

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